Постер фильма Отец
1 постер
Киноафиша Фильмы Отец

Отец

Otec
Напомним о выходе в прокат
Страна Словакия / Чехия / Польша
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Производство Danae Production, Moloko Film, Lava Films
Другие названия
Otec, Father
Режиссер
Тереза Нвотова
В ролях
Milan Ondrík
Dominika Moravkova
Анна Гейслерова
Питер Бебяк
Jana Bittnerová
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
