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Кэйтлин Стэйси
Caitlin Stasey
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Кэйтлин Стэйси
Кэйтлин Стэйси
Caitlin Stasey
Дата рождения
1 мая 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Кэйтлин Стэйси
Родилась 1 мая 1990 года. Мельбурн, Виктория, Австралия.
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Популярные фильмы
8.3
Полюби меня
(2013)
7.4
Царство
(2013)
7.1
Выпуск '07
(2023)
Фильмография Кэйтлин Стэйси
7
На вершине
Apex
боевик, триллер
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Выпуск '07
драма, комедия
2023, Австралия
6.8
Улыбка
Smile
ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
6.2
Нью-Йорк, или Не считается
драма, комедия
2021, США
6.1
Остров фантазий
драма, фэнтези, приключения, детектив
2021, США
6.9
В розыске
драма, боевик, криминал
2017, США
4.1
Необходимость
All I Need
ужасы, триллер
2016, США
5.7
Жажда любви
Lust for Love
комедия, мелодрама
2014, США
Смотреть трейлер
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Новости о Кэйтлин Стэйси
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