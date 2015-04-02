Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Я, Франкенштейн
Отзывы о фильме «Я, Франкенштейн»
I, Frankenstein
Я, Франкенштейн
2013 / США / Австрия
Трейлер
6.1
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Я, Франкенштейн»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оля
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 23/01/2014 - 16:17:34
Не надо засорять политикой ... Мы не смотрим новости..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оля
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстойный из репертуара канала тв3 нам с мужем не понравился 3/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 24/01/2014 - 19:37:02):
Неплох только Аарон, для своих лет он в хорошей форме✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оля
2 апреля 2015, 12:51
А я пересмотрела " франкенштейн" с Робертом де Ниро, такой офигенный , не то что этот
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Фильм откровенно разочаровал, ожидал большего. 3D-полная халтура.
3/10 за красивую(местами) картинку.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Афоня, 25/01/2014 - 22:43:31):
согласен, удаляемс✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 27/01/2014 - 06:12:58):
Объединяться куда??
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Интересный. ЖАлко что только , мало сделали сцен с драками =( . Побольше бы мясаааа ✊ Горгульи вообще афигенные =)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оля
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение miti от 26/01/2014 - 12:59:20
Интересно, а как ты борешься с коррупцией??✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение olga2407 от 28/01/2014 - 09:08:05
Судя по логике его сообщения,смотрит все выпуски новостей по тв и играет желваками, мысленно проклиная всех коррупционеров и взяточников и возможно даже брызжет слюной в экран.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Афоня, 28/01/2014 - 11:59:36):
Я бы например взял бы взятку, что бы часть от нее, отдать на борьбу с коррупцией✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Heretic
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ушли через 20 минут, даже настроение попортилось немного, второй фильм в жизни с которого ухожу 0/10!!!
сойдет как тут правильно сказали для тв3, и то на даче где больше ничего не ловит вечером и очень скучно, тогда нууможет можно и посмотреть..
а так приметивниевший сюжет, с первовго кадра эпичные сцены, в общем не хочу писать даже больше про него
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
CMeTAHKA
2 апреля 2015, 12:51
Стоит ли идти на IMAX? Или можно просто на 2D сходить рублей за 150 обалдеть от бреда и уйти))) Просто будут спецы в И МАХ норм или нет? Такой жанр мне вобще не нравится, комиксы это совсем не для меня, но своё мнение хочется сформировать.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Сюжет для компьютерной игры, но наверное за необычность визуального ряда один раз и не более можно посмотреть. Интересно, а демоны - это вампиры или оборотни? А что это за новый вид - горгульи?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Изумительный Морис
18 комментариев
Бешенство
4 комментария
Аватар 2: Путь воды
173 комментария
Человек-муравей и Оса: Квантомания
1 комментарий
Папы против мам
11 комментариев
Знакомство родителей
8 комментариев
Нюрнберг
6 комментариев
Чебурашка
362 комментария
Праведник
82 комментария
Беспринципные в деревне
1 комментарий
Непослушная
46 комментариев
Зимнее утро
1 комментарий
Моя пиратская свадьба
14 комментариев
Чекаго
7 комментариев
Вам и не снилось
1 комментарий
Быть
22 комментария
Король-львенок
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Не надо засорять политикой ... Мы не смотрим новости..
Неплох только Аарон, для своих лет он в хорошей форме✊
3/10 за красивую(местами) картинку.
согласен, удаляемс✊
Объединяться куда??
Интересно, а как ты борешься с коррупцией??✊
Судя по логике его сообщения,смотрит все выпуски новостей по тв и играет желваками, мысленно проклиная всех коррупционеров и взяточников и возможно даже брызжет слюной в экран.✊
Я бы например взял бы взятку, что бы часть от нее, отдать на борьбу с коррупцией✊ ✊
сойдет как тут правильно сказали для тв3, и то на даче где больше ничего не ловит вечером и очень скучно, тогда нууможет можно и посмотреть..
а так приметивниевший сюжет, с первовго кадра эпичные сцены, в общем не хочу писать даже больше про него
Авторизация по e-mail