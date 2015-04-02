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Я, Франкенштейн Я, Франкенштейн
Киноафиша Фильмы Я, Франкенштейн Отзывы о фильме «Я, Франкенштейн»
I, Frankenstein Я, Франкенштейн 2013 / США / Австрия
6.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Я, Франкенштейн»

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Оля 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 23/01/2014 - 16:17:34


Не надо засорять политикой ... Мы не смотрим новости..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстойный из репертуара канала тв3 нам с мужем не понравился 3/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 24/01/2014 - 19:37:02):

Неплох только Аарон, для своих лет он в хорошей форме✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
А я пересмотрела " франкенштейн" с Робертом де Ниро, такой офигенный , не то что этот
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Фильм откровенно разочаровал, ожидал большего. 3D-полная халтура.



3/10 за красивую(местами) картинку.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Афоня, 25/01/2014 - 22:43:31):

согласен, удаляемс✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 27/01/2014 - 06:12:58):

Объединяться куда??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Интересный. ЖАлко что только , мало сделали сцен с драками =( . Побольше бы мясаааа ✊ Горгульи вообще афигенные =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение miti от 26/01/2014 - 12:59:20


Интересно, а как ты борешься с коррупцией??✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение olga2407 от 28/01/2014 - 09:08:05


Судя по логике его сообщения,смотрит все выпуски новостей по тв и играет желваками, мысленно проклиная всех коррупционеров и взяточников и возможно даже брызжет слюной в экран.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Афоня, 28/01/2014 - 11:59:36):

Я бы например взял бы взятку, что бы часть от нее, отдать на борьбу с коррупцией✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Heretic 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ушли через 20 минут, даже настроение попортилось немного, второй фильм в жизни с которого ухожу 0/10!!!



сойдет как тут правильно сказали для тв3, и то на даче где больше ничего не ловит вечером и очень скучно, тогда нууможет можно и посмотреть..





а так приметивниевший сюжет, с первовго кадра эпичные сцены, в общем не хочу писать даже больше про него
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Стоит ли идти на IMAX? Или можно просто на 2D сходить рублей за 150 обалдеть от бреда и уйти))) Просто будут спецы в И МАХ норм или нет? Такой жанр мне вобще не нравится, комиксы это совсем не для меня, но своё мнение хочется сформировать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет для компьютерной игры, но наверное за необычность визуального ряда один раз и не более можно посмотреть. Интересно, а демоны - это вампиры или оборотни? А что это за новый вид - горгульи?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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