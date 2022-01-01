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Я, Франкенштейн
Я, Франкенштейн, 2013: актеры и роли
I, Frankenstein
Я, Франкенштейн
2013 / США / Австрия
Трейлер
6.1
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Я, Франкенштейн, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Битти
Stuart Beattie
В ролях
Аарон Экхарт
Aaron Eckhart
Ивонн Страховски
Yvonne Strahovski
Билл Найи
Bill Nighy
Джай Кортни
Jai Courtney
Миранда Отто
Miranda Otto
Кэйтлин Стэйси
Caitlin Stasey
Кевин Гревье
Kevin Grevioux
Дениз Акдениз
Deniz Akdeniz
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