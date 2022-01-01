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Я, Франкенштейн Я, Франкенштейн
Киноафиша Фильмы Я, Франкенштейн Я, Франкенштейн, 2013: актеры и роли
I, Frankenstein Я, Франкенштейн 2013 / США / Австрия
6.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Я, Франкенштейн, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Битти Stuart Beattie
В ролях
Аарон Экхарт Аарон Экхарт Aaron Eckhart Ивонн Страховски Ивонн Страховски Yvonne Strahovski Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Джай Кортни Джай Кортни Jai Courtney Миранда Отто Миранда Отто Miranda Otto Кэйтлин Стэйси Кэйтлин Стэйси Caitlin Stasey Кевин Гревье Kevin Grevioux Дениз Акдениз Deniz Akdeniz
Вышка
Вышка
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