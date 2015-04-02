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Обитель Зла 2: Апокалипсис Обитель Зла 2: Апокалипсис
Киноафиша Фильмы Обитель Зла 2: Апокалипсис Отзывы о фильме «Обитель Зла 2: Апокалипсис»
Resident Evil: Apocalypse Обитель Зла 2: Апокалипсис 2004 / Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Обитель Зла 2: Апокалипсис»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пока Пол У. С. Андерсон развлекался массовой межпланетной резней в Антарктиде, снимая по собственному сценарию фильм «Чужой против Хищника», некто Александр Уитт тем временем воплощал в жизнь другой его сценарий – о борьбе угнетенных зомби за свои гражданские права. Очередной шедевр снимали, как водится, по мотивам одноименной видеоигры, так что придумывать ничего особенно было и не нужно: знай подноси вовремя патроны – и дело в шляпе. Точнее, в зонтике, который необходим героям еще меньше, чем…

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Комментарии Обсудить в чате
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Андрей 2 апреля 2015, 12:51
Такой туфты я давненько не смотрел! Господа, ни в коем случае не идите в кино на это барахло, скажу сразу, первая часть мне оч понравилось - это... скажем так, если бы туда Лесли Нильсена поставили в главной роли - получилась бы отличная пародия на все стандартын боевики/ужасы/триллеры, а так - лажа лажой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rockmax 2 апреля 2015, 12:51
Слышь crazy а чем фильм заканчивается то?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KOKC 2 апреля 2015, 12:51
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Totenkopf
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кот Мурыч 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто охрененный, жаль только короткий :(.

Постоянный экшн, напряг, страх

Супер
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
сэм 2 апреля 2015, 12:51
классный фильм, особенно МИЛА!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Виталик 2 апреля 2015, 12:51
Я ждал большего! это полная параша ! Зомби в нем почти не появлялись . Третия часть надеюсь будет лучше !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Евгений 2 апреля 2015, 12:51
В этой части всё как-то слишком накручено.

В некоторых местах перевод кинотеатра вообще не совпадает с первой частью.

Концовка вообще дебильная, так что стоит ждать продолжения (о чём ещё можно снимать продолжение я в недоумении).

В общем, фильм достоин просмотра в домашних условиях, хотя его просмотр в кинотеатре не доставил мне большого удовольствия (я вышел из зала в контуженом состоянии).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
пень 2 апреля 2015, 12:51
Удалено, за оскорбление посетителей форума. Последнее предепреждение.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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