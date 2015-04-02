Пока Пол У. С. Андерсон развлекался массовой межпланетной резней в Антарктиде, снимая по собственному сценарию фильм «Чужой против Хищника», некто Александр Уитт тем временем воплощал в жизнь другой его сценарий – о борьбе угнетенных зомби за свои гражданские права. Очередной шедевр снимали, как водится, по мотивам одноименной видеоигры, так что придумывать ничего особенно было и не нужно: знай подноси вовремя патроны – и дело в шляпе. Точнее, в зонтике, который необходим героям еще меньше, чем…
Totenkopf
Постоянный экшн, напряг, страх
Супер
В некоторых местах перевод кинотеатра вообще не совпадает с первой частью.
Концовка вообще дебильная, так что стоит ждать продолжения (о чём ещё можно снимать продолжение я в недоумении).
В общем, фильм достоин просмотра в домашних условиях, хотя его просмотр в кинотеатре не доставил мне большого удовольствия (я вышел из зала в контуженом состоянии).
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