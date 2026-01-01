Оповещения от Киноафиши
Александер Уитт
Alexander Witt
Киноафиша
Персоны
Александер Уитт
Александер Уитт
Alexander Witt
Дата рождения
10 апреля 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
6.6
Обитель Зла 2: Апокалипсис
(2004)
4.9
Сайен
(2023)
0.0
Красный отряд
(2018)
Фильмография Александер Уитт
4.9
Сайен
Sayen: La Ruta Seca
боевик
2023, Чили
Красный отряд
Red Squad
боевик
2018, США
6.6
Обитель Зла 2: Апокалипсис
Resident Evil: Apocalypse
боевик, ужасы, фантастика, триллер
2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
