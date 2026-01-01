Оповещения от Киноафиши
Александер Уитт Alexander Witt
Александер Уитт

Alexander Witt

Дата рождения
10 апреля 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер

Популярные фильмы

Обитель Зла 2: Апокалипсис 6.6
Обитель Зла 2: Апокалипсис (2004)
Сайен 4.9
Сайен (2023)
Красный отряд 0.0
Красный отряд (2018)

Фильмография Александер Уитт

Жанр
Год
Сайен 4.9
Сайен Sayen: La Ruta Seca
боевик 2023, Чили
Красный отряд
Красный отряд Red Squad
боевик 2018, США
Обитель Зла 2: Апокалипсис 6.6
Обитель Зла 2: Апокалипсис Resident Evil: Apocalypse
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
