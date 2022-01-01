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Турист Турист
Киноафиша Фильмы Турист Турист, 2010: актеры и роли
The Tourist Турист 2010 / США
7.8 Оцените
161 голос Рейтинг IMDb: 6
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Турист, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Florian Henckel von Donnersmarck
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Руфус Сьюэлл Руфус Сьюэлл Rufus Sewell Тимоти Далтон Тимоти Далтон Timothy Dalton Стивен Беркофф Стивен Беркофф Steven Berkoff
Вышка
Вышка
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