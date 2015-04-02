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Турист Турист
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The Tourist Турист 2010 / США
7.8 Оцените
164 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Турист»

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Наша рецензия

Скорее всего, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк даже не подозревает, сколь точно озаглавлен его новый фильм. И основная интрига здесь, конечно же, не в том, кто из героев – всамделишный турист, а кто – ловко маскирующийся мошенник: сам Доннерсмарк и есть главный турист. Турист по устройству мысли, по способу смотреть на вещи. Доннерсмарковская Венеция снята на пленку как пейзаж для открытки, как набор архитектурно достопримечательных видов, и то, что разворачивается/сворачивается в…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
обычный проходной фильм 5/10...посмотрел раз, позевал местами и забыл...

будет иметь кассовый успех, все будут довольны (мб не фильмом, но это же Анджелина "о,боже" Джоли и Джонни "мать его" Депп)...звезды получили, не особо запариваясь, свой гонорар, а зрители, не особо запариваясь, схавают то, что наснимали...

happy end

ps вы же не думаете, что каждое кино должно быть а-ля Необратимость или Антихрист, чтобы те, кто вообще досидел до конца, вываливались из зала с мыслями "что это было?", "кто я?" и "где мои вещи?"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vad_14 2 апреля 2015, 12:51
Унылый, скучный фильм. Нет ни действия, ни умственной нагрузки. Чем закончиться уже можно догадаться в середине.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Да, у сценаристов и режиссеров кризис жанра, сколько же можно переснимать фильмы друг у друга. Французская версия будет получше, а еще вроде бы индийская версия есть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Iggi 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 23/12/2010 - 23:26:44


Согласен Андрюха в Январе смотреть действительно нечего Ответ на сообщение Андрей133 от 23/12/2010 - 23:26:44
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rimka 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
фильм полное гавно все предсказуемо на столько что не интересно смотреть а киноафиа написала что 9 балов к этому фильму не буду на этот сайт заходит((((((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Мафия говорит не на украинском, а на белорусском, что ещё более забавно.



Больше забавных моментов в фильме нету. Сюжет можно было бы уложить в полчаса, растянули в три раза и получили полное мыло.



4 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yana123 2 апреля 2015, 12:51
Фильм в целом неплохой, если не смотреть до этого шпионский триллер "Неуловимый", с Софи Марсо, 2005г. Это его 100% копия. Конец очень предсказуем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alexandria 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет скучноват. Красивая Джоли, любимый Депп, красивая Венеция.

Пересматривать этот фильм точно не стану. А Джони Депу идут более харизматичные роли. Почему он согласился сыграть здесь - загадка. Кто смотрел трейлер - вы увидели быструю выжимку фильма, большего не ожидайте.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Боже мой, как портится форум! Начитавшись глупейших отзывов, чуть было не передумала идти на этот фильм. А фильм хороший. Что редкость - он благороден. Несмотря на закрученный сюжет, режиссер отнюдь не рвется угодить зрителю. Депп прекрасен, от души наслаждалась его игрой. Фильм далеко не проходной, и то, что Депп согласился в нем сниматься вовсе не случайность. Разочаровывает не фильм, а люди, которые пишут, что он их разочаровал. Спасибо тем, кто написал, что фильм хороший. Было бы обидно пропустить его
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
И еще, господа, неужели вы думаете, что стоит писать посты типа "Собираюсь пойти" или "пойду посмотреть"? Вы еще расскажите, как проснувшись зубы чистите, перед тем как "собираетесь/не собираетесь сегодня/завтра пойти/не пойти посмотреть". Ценные мнения тонут графоманстве безнадежных эгоцентриков, спешащих поделится информацией не представляющей ценности абсолютно ни для кого, даже для них самих через некоторое время
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Т1t2 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм не понравился,даже деньги жалко! Нудный до ужаса!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Annet_S 2 апреля 2015, 12:51
Фильмец понравился,не пожалела,мужчинам может показаться затянутым,на самом деле захватывающе))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А мне фильм понравился!С удовольствием ходила на него 2 раза!Депп и Джоли вытянули из него всё что смогли!Молодцы!Пол Бетани Жег!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Пойду на «Туриста» еще раз и детям даже покажу (осторожно, с определенного возраста!). Во-первых, показать, что такое актерское перевоплощение – они Деппа запомнили только в роли Джека Воробья, здесь он выступает классическим героем, как в прежних фильмах. Анджелину Джоли тоже в стрелялках и играх видели, а здесь она настоящая героиня, женщина-мечта. И, конечно, как важна операторская работа в фильме – город здесь выступает самостоятельным героем, все очень красиво и каждый кадр важен. В общем, рекомендуется для обязательного просмотра всем, кто любит и интересуется кино. И надо обязательно еще посмотреть «Неуловимый» 2005 года, «Турист» - его римейк.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Очень ждал этот фильм – там мои любимые Джонни Депп и Анжелина Джоли. В «Туристе» они в первый раз ведь вместе играют. До этого раньше не встречались никогда, насколько я знаю. Ожидал увидеть нечто потрясающее и увидела. Сюжет до конца фильма держит зрителя в легком напряжении. Великолепна Анджелина Джоли – как-то подчеркнуто взрослая, утонченная и элегантная. Настоящее украшение картины, хочется смотреть на нее не отрываясь. Джонни Депп наконец-то без грима и ужимок. Отдельно хочется подчеркнуть превосходные виды Венеции, костюмы и музыку. Обязательно посмотрите этот фильм, не пожалеете!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела «Туриста» и несколько разочарована. Это очень, конечно, красивый фильм. Ради одних видов Венеции стоит на него сходить. Джонни Депп после бесконечных Воробьев выступил как прекрасный драматический актер, чего я от него с некоторым волнением и ожидала. Интрига хорошая – и понятно, что происходит (я боялась закрученного сюжета, когда чувствуешь себя полной дурой, потому что понять, что происходит – невозможно), но и интересно до самого финала. Но вот Анжелину Джоли я так и не поняла. Кукла фарфоровая наряженная, а не живой человек. От этого в фильме появляется какая-то холодность, необязательность и естественность. Хотя фильм, конечно же, абсолютный must see, но ждала чего-то большего)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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