Скорее всего, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк даже не подозревает, сколь точно озаглавлен его новый фильм. И основная интрига здесь, конечно же, не в том, кто из героев – всамделишный турист, а кто – ловко маскирующийся мошенник: сам Доннерсмарк и есть главный турист. Турист по устройству мысли, по способу смотреть на вещи. Доннерсмарковская Венеция снята на пленку как пейзаж для открытки, как набор архитектурно достопримечательных видов, и то, что разворачивается/сворачивается в…
будет иметь кассовый успех, все будут довольны (мб не фильмом, но это же Анджелина "о,боже" Джоли и Джонни "мать его" Депп)...звезды получили, не особо запариваясь, свой гонорар, а зрители, не особо запариваясь, схавают то, что наснимали...
happy end
ps вы же не думаете, что каждое кино должно быть а-ля Необратимость или Антихрист, чтобы те, кто вообще досидел до конца, вываливались из зала с мыслями "что это было?", "кто я?" и "где мои вещи?"
Согласен Андрюха в Январе смотреть действительно нечего Ответ на сообщение Андрей133 от 23/12/2010 - 23:26:44
Больше забавных моментов в фильме нету. Сюжет можно было бы уложить в полчаса, растянули в три раза и получили полное мыло.
4 из 10
Пересматривать этот фильм точно не стану. А Джони Депу идут более харизматичные роли. Почему он согласился сыграть здесь - загадка. Кто смотрел трейлер - вы увидели быструю выжимку фильма, большего не ожидайте.
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