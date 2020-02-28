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Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Jason Patric
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Джейсон Патрик
Jason Patric
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Дата рождения
17 июня 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джейсон Патрик
Родился 17 июня 1966 года. Куинс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джейсон Патрик
Сигналы спасения
драма
2021, США
4.0
Превращение
ужасы
2020, США
4.0
Час истины
боевик, мистика, триллер
2020, США
5.0
Земля гангстеров
боевик, драма, криминал
2017, США
4.0
Взлом
триллер
2016, США
5.0
Принц
боевик, триллер
2014, США
4.0
Любовь, секс и Лос-Анджелес
комедия
2013, США
5.0
Лузеры
драма, боевик, криминал, приключения
2010, США
6.0
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28 февраля 2020 17:46
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