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Шон Эшмор
Шон Эшмор Shawn Ashmore
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Шон Эшмор

Shawn Ashmore

Дата рождения
7 октября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ричмонд, Канада
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Шона Эшмора

Родился 7 октября 1979 года. Ричмонд, Британская Колумбия, Канада.

Популярные фильмы

Новичок 8.3
Новичок (2018)
Грань 8.2
Грань (2008)
Люди Икс 2 8.1
Люди Икс 2 (2003)

Фильмография Шона Эшмора

Американский маньяк 4.1
Американский маньяк The Huntsman
детектив, триллер 2026, США
Смотреть трейлер
Ярость 5.1
Ярость Just Breathe
триллер 2025, США
Смотреть трейлер
Оно. Новая глава 6.9
Оно. Новая глава It Feeds
ужасы 2024, США
Смотреть трейлер
Новичок: Федералы 5.3
Новичок: Федералы
драма, криминал 2022, США
Свободное падение 5.5
Свободное падение The Free Fall
ужасы 2021, США
Смотреть трейлер
Отзвуки 5.3
Отзвуки Aftermath
драма, ужасы, детектив 2021, США
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Новичок 8.3
Новичок
драма, криминал 2018, США
Акт мести 5.8
Акт мести Acts of Violence
боевик, драма 2018, США / Канада
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Новости о Шоне Эшморе
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