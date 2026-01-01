Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Шон Эшмор
Shawn Ashmore
Киноафиша
Персоны
Шон Эшмор
Шон Эшмор
Shawn Ashmore
Дата рождения
7 октября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ричмонд, Канада
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Шона Эшмора
Родился 7 октября 1979 года. Ричмонд, Британская Колумбия, Канада.
Развернуть
Популярные фильмы
8.3
Новичок
(2018)
8.2
Грань
(2008)
8.1
Люди Икс 2
(2003)
Фильмография Шона Эшмора
4.1
Американский маньяк
The Huntsman
детектив, триллер
2026, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Ярость
Just Breathe
триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Оно. Новая глава
It Feeds
ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.3
Новичок: Федералы
драма, криминал
2022, США
5.5
Свободное падение
The Free Fall
ужасы
2021, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.3
Отзвуки
Aftermath
драма, ужасы, детектив
2021, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.3
Новичок
драма, криминал
2018, США
5.8
Акт мести
Acts of Violence
боевик, драма
2018, США / Канада
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Шоне Эшморе
Девушка становится жертвой страшных видений и абьюзивного мужа в трейлере хоррора «Свободное падение»
Во втором сезоне «Пацанов» появится Шон Эшмор в роли Прожектора
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
«Не было печали – просто проходили тесты»: угадайте 5 советских фильмов по жаркому пейзажу, пока лето не ушло окончательно
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
Российский сериал гуляет по миру: иностранцы Sci-Fi Первого канала полюбили всей душой – у нас его закрыли посреди сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить