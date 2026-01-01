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Эмма Белл
Emma Bell
Киноафиша
Персоны
Эмма Белл
Эмма Белл
Emma Bell
Дата рождения
17 декабря 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Вудстаун, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Эмма Белл
Родилась 17 декабря 1986 года. Нью-Джерси, США.
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Популярные фильмы
7.1
Семейное положение
(2016)
7.0
Замерзшие
(2010)
6.8
Говорящая с призраками
(2005)
Фильмография Эмма Белл
6.6
Плюс один
Plus One
драма, мелодрама, комедия
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Семейное положение
драма, комедия, мелодрама
2016, США
6.5
Тихая страсть
A Quiet Passion
драма, биография
2016, Великобритания / Бельгия
Смотреть трейлер
5.3
Увидимся в Вальгалле
See You in Valhalla
комедия, драма
2015, США
6.8
Пункт назначения 5
Final Destination 5
триллер, ужасы
2011, США
Смотреть трейлер
7
Замерзшие
Frozen
драма, триллер, ужасы, боевик
2010, США
Смотреть трейлер
6.1
Грейси
Gracie
биография, драма, спорт
2007, США
5.1
Нью-йоркская серенада
New York City Serenade
комедия, драма
2007, США
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