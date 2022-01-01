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Замерзшие
Замерзшие, 2010: актеры и роли
Frozen
Замерзшие
2010 / США
Трейлер
7.5
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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Замерзшие, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Грин
В ролях
Шон Эшмор
Shawn Ashmore
Кевин Зегерс
Kevin Zegers
Эмма Белл
Emma Bell
Эд Экерман
Райли Вандербилт
Кэйн Ходдер
Kane Hodder
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