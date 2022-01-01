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Замерзшие Замерзшие
Киноафиша Фильмы Замерзшие Замерзшие, 2010: актеры и роли
Frozen Замерзшие 2010 / США
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Замерзшие, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Грин
В ролях
Шон Эшмор Шон Эшмор Shawn Ashmore Кевин Зегерс Кевин Зегерс Kevin Zegers Эмма Белл Эмма Белл Emma Bell Эд Экерман Райли Вандербилт Кэйн Ходдер Kane Hodder
Вышка
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