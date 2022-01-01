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Мизери
Мизери, 1990: актеры и роли
Misery
Мизери
1990 / США
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Мизери, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Райнер
Rob Reiner
В ролях
Джеймс Каан
James Caan
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Фрэнсис Стернхэйген
Ричард Фарнсуорт
Richard Farnsworth
Лорен Бэколл
Lauren Bacall
Уэнди Бауэрс
Джун Кристофер
June Christopher
Том Бранелл
Джерри Поттер
Jerry Potter
Грэм Джарвис
Graham Jarvis
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