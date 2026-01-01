Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мизери Награды и номинации фильма Мизери

Награды и номинации фильма Мизери 1990

Оскар 1991 Оскар 1991
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»
5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше