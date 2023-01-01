Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
План Б
Фильмы похожие на План Б
The Back-Up Plan
План Б
2010 / США
Смотреть трейлер
7.4
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на План Б
Вся информация о фильме
Случайно беременна
комедия
2016, Франция
6.0
Детородные
приключения, комедия
2013, США
5.0
Чего ждать, когда ждешь ребенка
мелодрама, комедия
2012, США
6.0
Больше, чем друг
мелодрама, комедия
2010, США
7.0
Начни сначала
комедия
2018, США
7.0
Поклонник
триллер
2015, США
4.0
Лучшие друзья и ребенок
комедия
2011, США / Канада
5.0
Горящие пальмы
комедия, драма
2010, США
5.0
Жизнь, как она есть
комедия
2010, США
8.0
Однажды в Риме
мелодрама, комедия, драма
2010, США
7.0
Война невест
комедия
2009, США
7.0
Случайный муж
комедия
2007, Великобритания
7.0
Певец
биография, драма
2006, США
5.0
Город на границе
триллер, драма
2006, США
6.0
Если свекровь - монстр
комедия, мелодрама
2005, Германия / США
7.0
Давайте потанцуем
мелодрама, комедия
2004, США
6.0
Госпожа горничная
комедия, мелодрама
2002, США
6.0
С меня хватит
драма, триллер
2002, США
7.0
Свадебный переполох
исторический, мелодрама
2001, США / Германия
7.0
Глаза ангела
драма, триллер, мелодрама
2001, США
5.0
Холостяк
комедия
1999, США
6.0
Призраки бывших подружек
комедия, мелодрама
2009, США
7.0
Большой босс
комедия
2016, США
5.0
Прекрасные уродцы
комедия
2008, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить