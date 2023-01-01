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Яркая звезда
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Bright Star
Яркая звезда
2009 / Австралия / Великобритания / Франция
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7.7
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16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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