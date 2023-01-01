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Яркая звезда Яркая звезда
Киноафиша Фильмы Яркая звезда Награды и номинации фильма Яркая звезда
Bright Star Яркая звезда 2009 / Австралия / Великобритания / Франция
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Яркая звезда

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший дизайн костюмов
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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