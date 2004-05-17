Завораживающая история взросления шестнадцатилетней девушки Хейди, которая открывает для себя разницу между сексом и любовью.

После очередного скандала с матерью Хейди убегает из дома и устраивается работать на заправочную станцию рядом с горнолыжным курортом. Однажды она знакомится с богатым фермером Джо, с которым у нее начинается страстный роман. Отношения с Хейди пугают Джо, заставляя его изменить свои взгляды на секс, на свое место в жизни и свои планы на будущее.