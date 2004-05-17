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Постер фильма 16 лет. Любовь. Перезагрузка
6.3
Киноафиша Фильмы 16 лет. Любовь. Перезагрузка
6.3

16 лет. Любовь. Перезагрузка

, 2004
Somersault
Австралия / драма / 18+
Постер фильма 16 лет. Любовь. Перезагрузка
6.3

О фильме

Завораживающая история взросления шестнадцатилетней девушки Хейди, которая открывает для себя разницу между сексом и любовью.

После очередного скандала с матерью Хейди убегает из дома и устраивается работать на заправочную станцию рядом с горнолыжным курортом. Однажды она знакомится с богатым фермером Джо, с которым у нее начинается страстный роман. Отношения с Хейди пугают Джо, заставляя его изменить свои взгляды на секс, на свое место в жизни и свои планы на будущее.

В ролях

Эбби Корниш
Эбби Корниш
Heidi
Линетт Каррен
Irene
Натаниель Дин
Эрик Томсон
Эрик Томсон
Леа Пурселл
Пол Глисон
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Joe
Дэмиан Де Монтема
Adam
Оливия Пижо
Nicole
Alex Babic
Brian the Barman
Elizabeth Muntar
Ticket Vendor
Justin Martin
Guy
Режиссер Кейт Шортланд
Сценарист Кейт Шортланд
Композитор Decoder Ring
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 17 мая 2004
Дата выхода
2 января 2005 Россия Интерсинема
16 сентября 2004 Австралия
2 января 2005 Беларусь
15 апреля 2005 Германия
2 января 2005 Казахстан
2 января 2005 Украина
Сборы в мире $1 482 736
Производство Red Carpet Productions, Australian Film Finance Corporation (AFFC), Fortissimo Films
Другие названия
Somersault, Salto Mortal, 15歳のダイアリー, 16 лет. Любовь. Перезагрузка., Amor o sexo, Cigánykerék, Despertar Ardente, Kukerpall, Le saut périlleux, Mi milas gi'agapi, More Than Scarlet, Salto, Saut périlleux, Somersault - Wie Parfum in der Luft, Tepetaklak, 堕落飘零燕, 孤零飘落燕, 我行我愛, 我行我爱, 生命翻筋斗, 筋斗青春

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Цитаты

Joe Знаешь, когда ты был ребёнком, твоя мама когда-нибудь распыляла духи в воздух и как бы проходила сквозь них?
Richard [кивает]
Joe Она такая.
Richard Как духи?
Joe Нет... понимаешь, когда ты уходишь, всё равно чувствуешь её на своей коже.

Отзывы о фильме

Рыба 2 апреля 2015, 12:51
05/01/2005 в 21:12:15 ...ург написал(а): мне не понравился ))) такие фильмы надо ограничивать по возрастному цензу )))

Афтар - малалетний далбаёп!… Читать дальше…
Я 2 апреля 2015, 12:51
В восторге от фильма!

девушкам особенно советую
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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