Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Девчонка
The Girl
Девчонка, 2012
2012 / США / Мексика
Смотреть трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Жанр:
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Иммиграционная драма, рассказывает историю молодой матери, которая пытается пересечь мексикаскую границу.
Развернуть
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
15 января 2012
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Режиссер
Дэвид Райкер
В ролях
Эбби Корниш
Уилл Пэттон
Джованна Закариас
Люси Кристиан
Лоурен Голли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Девчонка
Высшая форма
(2018)
4
6 дней
(2017)
6
Яркая звезда
(2009)
7.6875
16 лет. Любовь. Перезагрузка
(2004)
6
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Трейлер
Отрывок 2
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить