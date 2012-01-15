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Девчонка Девчонка
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The Girl

Девчонка, 2012

2012 / США / Мексика
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Иммиграционная драма, рассказывает историю молодой матери, которая пытается пересечь мексикаскую границу.
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 15 января 2012
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Дэвид Райкер
В ролях
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Джованна Закариас
Люси Кристиан
Лоурен Голли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девчонка 2 постера
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