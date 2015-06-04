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Дочь Дочь
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The Daughter

Дочь, 2015

2015 / Австралия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Возвращение домой не бывает простым. Приехав после многолетнего отсутствия в небольшой австралийский городок, Кристиан узнаёт, что его отец женится на женщине сильно моложе себя, а также закрывает свою лесопилку – единственное крупное предприятие в округе, обеспечивавшее рабочие места местным жителям. 

Один из оставшихся без работы сотрудников – Оливер, и Кристиана связывает с ним старая дружба. Этим узам, впрочем, предстоит пройти серьёзное испытание на прочность после того, как Кристиан случайно узнаёт семейный секрет, который может больно ударить по семье Оливера и в особенности по его дочери Хедвиг.

По мотивам пьесы Генрика Ибсена «Дикая утка».

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Саймон Стоун
В ролях
Сэм Нил
Сэм Нил
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Пол Шнайдер
Пол Шнайдер
Миранда Отто
Миранда Отто
Николас Хоуп
Николас Хоуп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь 2 постера
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