Редкие звери, 2019

Режиссерский дебют Билли Пайпер — звезды сериалов «Доктор Кто» и «Страшные сказки», с ней самой в главной роли. Этот аниторомком рассказывает о матери-одиночке Мэнди, которая прогрессивна, нацелена на карьеру и несчастна. Мэнди живет с больной, но сварливой и не выпускающей из рук сигарету, матерью и заботится о сыне-аутисте. Отец Мэнди на старости лет пустился во все тяжкие, а сама она отчаянно нуждается в поддержке или хотя бы передышке. Но по иронии на пути у нее появляется только такой же поломанный жизнью упрямец Пит — эгоист и женоненавистник. Несмотря на катастрофическое первое свидание, между Мэнди и Питом завязывается роман. Глубокая и грустная история о попытке найти себя, примириться со своим эго и житейскими трудностями.