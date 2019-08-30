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Редкие звери Редкие звери
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Rare Beasts

Редкие звери, 2019

2019 / Великобритания
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Режиссерский дебют Билли Пайпер — звезды сериалов «Доктор Кто» и «Страшные сказки», с ней самой в главной роли. Этот аниторомком рассказывает о матери-одиночке Мэнди, которая прогрессивна, нацелена на карьеру и несчастна. Мэнди живет с больной, но сварливой и не выпускающей из рук сигарету, матерью и заботится о сыне-аутисте. Отец Мэнди на старости лет пустился во все тяжкие, а сама она отчаянно нуждается в поддержке или хотя бы передышке. Но по иронии на пути у нее появляется только такой же поломанный жизнью упрямец Пит — эгоист и женоненавистник. Несмотря на катастрофическое первое свидание, между Мэнди и Питом завязывается роман. Глубокая и грустная история о попытке найти себя, примириться со своим эго и житейскими трудностями.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 20 августа 2021
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 18+
Режиссер
Билли Пайпер
Билли Пайпер
В ролях
Билли Пайпер
Билли Пайпер
Лео Билл
Лео Билл
Керри Фокс
Керри Фокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Редкие звери 3 постера
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Редкие звери
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