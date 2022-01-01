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Яркая звезда Яркая звезда
Киноафиша Фильмы Яркая звезда Яркая звезда, 2009: актеры и роли
Bright Star Яркая звезда 2009 / Австралия / Великобритания / Франция
7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Яркая звезда, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейн Кэмпион Джейн Кэмпион Jane Campion
В ролях
Эбби Корниш Эбби Корниш Abbie Cornish Томас Сангстер Томас Сангстер Thomas Sangster Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Пол Шнайдер Пол Шнайдер Paul Schneider Керри Фокс Керри Фокс Kerry Fox Самуэль Барнетт Роджер Эштон-Гриффитс Роджер Эштон-Гриффитс Roger Ashton-Griffiths Самуэль Рукия Олли Торнтон Себастьян Фернандес-Арместо
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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