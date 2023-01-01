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Киноафиша Фильмы Хэллоуин Хэллоуин, 1978: актеры и роли
Halloween Хэллоуин 1978 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Хэллоуин, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер Джон Карпентер John Carpenter
В ролях
Дональд Плэзенс Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Луис Кайс П. Дж. Солс Чарльз Сайферс Charles Cyphers Кайл Ричардс Кайл Ричардс Kyle Richards Брайан Эндрюс Brian Andrews Ник Касл Ник Касл Nick Castle
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