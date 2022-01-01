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Кевин Чэпмен
Кевин Чэпмен
Kevin Chapman
О персоне
Фильмография
Кевин Чэпмен
Kevin Chapman
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Дата рождения
29 июля 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
170 см
Биография Кевина Чэпмена
Родился 29 июля 1962 года. Бостон, Массачусетс, США.
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Фильмография Кевина Чэпмена
Слендермен
ужасы
2018, США
4.0
Реверс 666
триллер, ужасы
2014, США
8.0
Короли улиц 2
2011, США
5.0
Игры киллеров
боевик, триллер
2011, США
7.0
Черный динамит
боевик, комедия
2009, США
7.0
5 неизвестных
драма, триллер, мистика
2006, США
6.0
Деньги на двоих
драма, триллер, спорт
2005, США
7.0
Крутая компания
комедия
2004, США
5.0
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