Наша рецензия

За четверть века Тони Скотт проделал умопомрачительный путь – от британского вампирического модернизма к американскому производственному реализму. Если это – универсальная модель человеческой эволюции, то я, например, не хочу эволюционировать. Однако бог с ним, со мной: интересно прежде всего то, чего захотел Тони Скотт и куда его завели собственные желания. А завели они его на довольно любопытную, хотя и слишком уж предсказуемую, территорию. После всех приключений со шпионами, самолетами,…