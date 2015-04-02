За четверть века Тони Скотт проделал умопомрачительный путь – от британского вампирического модернизма к американскому производственному реализму. Если это – универсальная модель человеческой эволюции, то я, например, не хочу эволюционировать. Однако бог с ним, со мной: интересно прежде всего то, чего захотел Тони Скотт и куда его завели собственные желания. А завели они его на довольно любопытную, хотя и слишком уж предсказуемую, территорию. После всех приключений со шпионами, самолетами,…
столько народу по идее сидит и думает что делать, а что-то придумали только 2 машиниста и главный сварщик на джипе.
сцена с толстяком вообще нелепа, зачем было выпрыгивать из поезда и столько бежать к стрелке, почему сразу не запрыгнул как заметил что-то не ладное, почему не залез в один из вагонов когда профукал кабину омг.
таких моментов заметил множество, но если не обращать внимания можно ставить 9\10 и идти на фильм смело, а так 6\10
задача: свалить тяжеленный поезд.
способ достижения: на одну рельсину ставятся заглушки, чтобы колёса подняло и поезд завалился набок.
реализация: после крутого правого поворота (на котором поезд центробежной силой тянет влево(!). нас этим стращали в финале) заглушки ставят на левую рельсу, чтобы кувыльнуть поезд вправо(!). то есть, не только не пользуются, но и губят нахрен всю инерцию. конечно, дело не прошло. )
и понятно, почему весь фильм никто ничё сделать не может... даже Вашингтон спасовал. добежал до края вагона и перепугался. срах затмил ему глаза и то, что с его цистерны вниз ведет лесенка, а потом другая поднимается на следующую платформу. разрыв шаблона. сбой программы..
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