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Неуправляемый Неуправляемый
Киноафиша Фильмы Неуправляемый Отзывы о фильме «Неуправляемый»
Unstoppable Неуправляемый 2010 / США
7.8 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Неуправляемый»

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Наша рецензия

За четверть века Тони Скотт проделал умопомрачительный путь – от британского вампирического модернизма к американскому производственному реализму. Если это – универсальная модель человеческой эволюции, то я, например, не хочу эволюционировать. Однако бог с ним, со мной: интересно прежде всего то, чего захотел Тони Скотт и куда его завели собственные желания. А завели они его на довольно любопытную, хотя и слишком уж предсказуемую, территорию. После всех приключений со шпионами, самолетами,…

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Роман 2 апреля 2015, 12:51
да уж. если отбросить логику фильм очень даже неплох. однако можно было придумать сотни способов остановить поезд, закинуть туда человека или просто подпортить железнодорожную колею.

столько народу по идее сидит и думает что делать, а что-то придумали только 2 машиниста и главный сварщик на джипе.

сцена с толстяком вообще нелепа, зачем было выпрыгивать из поезда и столько бежать к стрелке, почему сразу не запрыгнул как заметил что-то не ладное, почему не залез в один из вагонов когда профукал кабину омг.

таких моментов заметил множество, но если не обращать внимания можно ставить 9\10 и идти на фильм смело, а так 6\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
а с физикой у американцев действительно проблемы...

задача: свалить тяжеленный поезд.

способ достижения: на одну рельсину ставятся заглушки, чтобы колёса подняло и поезд завалился набок.

реализация: после крутого правого поворота (на котором поезд центробежной силой тянет влево(!). нас этим стращали в финале) заглушки ставят на левую рельсу, чтобы кувыльнуть поезд вправо(!). то есть, не только не пользуются, но и губят нахрен всю инерцию. конечно, дело не прошло. )

и понятно, почему весь фильм никто ничё сделать не может... даже Вашингтон спасовал. добежал до края вагона и перепугался. срах затмил ему глаза и то, что с его цистерны вниз ведет лесенка, а потом другая поднимается на следующую платформу. разрыв шаблона. сбой программы..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
актеры молодцы играли просто ,натурально как будто и впрям железнодорожники..минус сам фильм история которая впринципе не может быть в реале...сама на железке работаю так что знаю работу управления изнутри...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Крепкий экшн, отличные актеры, патриотичная и гуманистическая тема. Как и ожидалось от фильма Тони Скотта. Напряжение от действия держится весь фильм, очень хорошая динамика. Поезда становится полноценным действующим героем, тоже большая удача авторов и оператору отдельное спасибо. Вообще, фильм демонстрирует отличную слаженную работу всех, кто в нем был задействован. Рекомендую «Неуправляемого» к обязательному просмотру.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Хочу сделать огромный комплимент этому фильму. Без акцента на компьютерных спецэффектах, инопланетян и других новомодных наворотов фильм выглядит очень современно и динамично. Огромная заслуга в этом принадлежит авторам сценария и всем создателям фильма, которые с таким тщанием пытались воссоздать реальную историю, на основе которой снят фильм. Посмотрите обязательно «Неуправляемый» - получите огромное удовольствие.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Очень сильная история, настоящая драма с надеждами, подвигами, страхом и любовью. «Неуправляемый» - это про поезд, который несется, неся смерть и разрушения. Чтобы его остановить, требуется бороться против косности, корысти и трусости разных людей. Там Дизель Вашингтон, как обычно в роли хорошего парня, всегда с удовольствием смотрю фильмы с его участием. Обязательно посмотрите, не пожалеете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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