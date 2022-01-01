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Лью Темпл
Лью Темпл
Lew Temple
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Лью Темпл
Lew Temple
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Дата рождения
2 октября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Лью Темпл
Родился 2 октября 1967 года. США.
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Фильмография Лью Темпл
Чудовище
ужасы, мистика, триллер
2022, США
6.0
Проклятый дом 3
ужасы
2018, США
3.0
Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика
2017, США
5.0
Похищение
триллер
2017, США
6.0
31: Праздник смерти
ужасы
2016, США
5.0
Шаги в ночи
драма
2013, США
6.0
Скупой Джек
2011, Канада
0.0
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