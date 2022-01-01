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Лью Темпл

Lew Temple
Лью Темпл
Лью Темпл Lew Temple
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Дата рождения
2 октября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Лью Темпл

Родился 2 октября 1967 года. США.

Фильмография Лью Темпл
Чудовище
Чудовище
ужасы, мистика, триллер 2022, США
6.0
Проклятый дом 3
Проклятый дом 3
ужасы 2018, США
3.0
Паранормальное
Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика 2017, США
5.0
Похищение
Похищение
триллер 2017, США
6.0
31: Праздник смерти
31: Праздник смерти
ужасы 2016, США
5.0
Шаги в ночи
Шаги в ночи
драма 2013, США
6.0
Скупой Джек
Скупой Джек
2011, Канада
0.0
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