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Кевин Гротерт
Кевин Гротерт
Kevin Greutert
О персоне
Фильмография
Кевин Гротерт
Kevin Greutert
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Дата рождения
31 марта 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер
Биография Кевина Гротерта
Родился 31 марта 1965 года. Пасадена, Калифорния, США.
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Фильмография Кевина Гротерта
Круги дьявола
ужасы, триллер
2016, США
5.0
Видения
триллер, ужасы
2015, США
6.0
Джезабель
ужасы, триллер
2014, США
6.0
Пила 7
ужасы
2010, США
7.0
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.0
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