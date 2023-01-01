Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Нечто
Фильмы похожие на Нечто
The Thing
Нечто
1982 / США
Смотреть трейлер
8.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Нечто
Вся информация о фильме
Нечто
ужасы, фантастика
2011, США
7.0
Белая мгла
боевик, драма, триллер, криминал
2009, США / Канада / Франция / Турция
6.0
Особь
триллер, фантастика
1995, США
5.0
В пасти безумия
драма, ужасы, мистика
1995, США
7.0
Крепкий орешек
триллер, криминал, боевик
1988, США
8.0
Чужие среди нас
ужасы, фантастика, боевик
1988, США
7.0
Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика
1986, США / Великобритания
8.0
Муха
драма, фантастика, ужасы, триллер
1986, США / Канада / Великобритания
6.0
Терминатор
триллер, фантастика, боевик
1984, Великобритания / США
8.0
Бегущий по лезвию
драма, фантастика
1982, США
7.0
Побег из Нью-Йорка
боевик, фантастика
1981, США / Великобритания
6.0
Сияние
триллер
1980, Великобритания / США
7.0
Чужой
ужасы, фантастика, триллер
1979, США / Великобритания
8.0
Челюсти
ужасы, триллер, приключения
1975, США
8.0
Изгоняющий дьявола
ужасы, драма, триллер
1973, США
8.0
Туман
ужасы
1980, США
6.0
Темная звезда
фантастика
1974, США
6.0
Призраки Марса
боевик, ужасы, фантастика
2001, США
6.0
Деревня проклятых
ужасы, фантастика, триллер
1995, США
5.0
Исповедь невидимки
комедия, мелодрама, фантастика
1992, США / Франция
6.0
Палата
триллер, ужасы
2010, США
7.0
Человек со звезды
мелодрама, фантастика
1984, США
7.0
Хэллоуин
ужасы, триллер
1978, США
6.0
Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия
2007, США / Канада
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить