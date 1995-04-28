Деревня проклятых, 1995

Американскую деревушку Мидвич посещают инопланетяне. Под их воздействием жители деревни внезапно впадают в длительный сон. В результате визита инопланетян несколько жительниц деревни ровно через девять месяцев, в один и тот же час, рожают детей похожих друг на друга.



Подросшие малыши отличаются от обычных детей своим бледным видом, у них платиновые волосы и сверлящие глаза цвета кобальта, кроме того они умнее своих сверстников, но не проявляют никаких эмоций. Странные дети приносят жителям деревни одни несчастья и пугают даже собственных родителей: они умеют читать мысли и обладают необычными психическими свойствами…