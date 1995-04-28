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Деревня проклятых Деревня проклятых
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Village of the Damned

Деревня проклятых, 1995

1995 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Американскую деревушку Мидвич посещают инопланетяне. Под их воздействием жители деревни внезапно впадают в длительный сон. В результате визита инопланетян несколько жительниц деревни ровно через девять месяцев, в один и тот же час, рожают детей похожих друг на друга. 

Подросшие малыши отличаются от обычных детей своим бледным видом, у них платиновые волосы и сверлящие глаза цвета кобальта, кроме того они умнее своих сверстников, но не проявляют никаких эмоций. Странные дети приносят жителям деревни одни несчастья и пугают даже собственных родителей: они умеют читать мысли и обладают необычными психическими свойствами…

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 28 апреля 1995
Возраст 18+
Режиссер
Джон Карпентер
Джон Карпентер
В ролях
Кристофер Рив
Кристофер Рив
Линда Козловски
Майкл Паре
Майкл Паре
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Керсти Элли
Керсти Элли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Деревня проклятых 2 постера
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саундтрек фильма Деревня проклятых
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