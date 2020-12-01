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Валентина Титова
Валентина Титова
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Валентина Титова
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Дата рождения
6 февраля 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Валентина Титова
Родилась 6 февраля 1942 года. Калининград, Московская область, СССР (Королев, Россия).
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Фильмография Валентина Титова
Женщин обижать не рекомендуется
мелодрама, драма
2000, Россия
5.0
Любить по-русски
драма, мелодрама
1995, Россия
6.0
Бес в ребро
криминал, детектив
1990, СССР
5.0
Железное поле
драма
1986, СССР
6.0
Змеелов
боевик, драма, криминал
1985, СССР
6.0
Завещание профессора Доуэля
фантастика, драма
1984, СССР
6.0
Нежный возраст
драма, военный
1983, СССР
6.0
Однажды двадцать лет спустя
мелодрама, комедия
1980, СССР
7.0
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«Зачем мне с ней общаться?»: второй муж Валентины Титовой изменял ей с Ренатой Литвиновой
Актриса не опускается до выяснения отношений «в этом месиве помойки».
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1 декабря 2020 13:11
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