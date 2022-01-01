Не могу сказать "прощай", 1982

Скромная и тихая Лида Тенякова влюбляется в обаятельного и веселого Сережу Ватагина. Однако парень не спешит обращать внимание на простушку - он начинает ухаживать за местной красавицей Мартой, вскоре женится на ней и уезжает в провинцию. Проходит время. В Лиду влюблен молодой сотрудник ГАИ Василий, но девушка никак не может забыть свою первую безответную любовь. Однажды она узнает о том, что в результате несчастного случая Сергей оказался прикован к постели. Марта быстро нашла ему замену и вернулась в город. Не раздумывая, Лида отправляется к Сереже, чтобы предложить ему свою помощь…