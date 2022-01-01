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Киноафиша Фильмы Не могу сказать "прощай"

Не могу сказать "прощай", 1982

1982 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Скромная и тихая Лида Тенякова влюбляется в обаятельного и веселого Сережу Ватагина. Однако парень не спешит обращать внимание на простушку - он начинает ухаживать за местной красавицей Мартой, вскоре женится на ней и уезжает в провинцию. Проходит время. В Лиду влюблен молодой сотрудник ГАИ Василий, но девушка никак не может забыть свою первую безответную любовь. Однажды она узнает о том, что в результате несчастного случая Сергей оказался прикован к постели. Марта быстро нашла ему замену и вернулась в город. Не раздумывая, Лида отправляется к Сереже, чтобы предложить ему свою помощь…

  • Роль Лиды стала дебютом Анастасии Ивановой в большом кино. Однако впоследствии выпускница Школы-студии МХАТ практически не появлялась на экранах - в ее творческом багаже лишь несколько ролей. 
  • Чтобы достовернее изобразить в кадре больного, актер Сергей Варчук на протяжении месяца наблюдал за пациентами института травматологии. Кроме того, во время съемок актер носил специальный корсет, сковывающий движения и мешающий свободно дышать. 
  • В роли певца на танцплощадке выступил на тот момент малоизвестный исполнитель Сергей Минаев. В дальнейшем он прославится как певец, композитор и шоумен.

Полюбив красавца Сергея, Лида стерпела его женитьбу на другой. А когда с ним случилось несчастье, которое приковало его к постели, и от него ушла жена, Лида пришла к Сергею и осталась с ним навсегда...

7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 24 августа 1982
Возраст 6+
Режиссер
Борис Дуров
В ролях
Анастасия Иванова
Анастасия Иванова
Сергей Варчук
Александр Коршунов
Александр Коршунов
Татьяна Паркина
Владимир Антоник
Владимир Антоник
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