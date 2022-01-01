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Анна Фроловцева
Анна Фроловцева
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Анна Фроловцева
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Дата рождения
30 августа 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Биография Анна Фроловцева
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Фильмография Анна Фроловцева
Гадкий утенок
анимация
2010, Россия
6.0
Все умрут, а я останусь
комедия, драма
2008, Россия
6.0
Синие ночи
мелодрама
2007, Россия
5.0
Парниковый эффект
мелодрама, драма
2005, Россия
6.0
Коктебель
драма
2003, Россия
6.0
Изгой
приключения, драма
2000, США
8.0
Барханов и его телохранитель
комедия, криминал
1996, Россия
6.0
Ребро Адама
мелодрама, драма, комедия
1990, СССР
7.0
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