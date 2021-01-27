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Екатерина Жемчужная
Екатерина Жемчужная
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Екатерина Жемчужная
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Дата рождения
28 марта 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Тула, СССР (Россия)
Биография Екатерины Жемчужной
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Фильмография Екатерины Жемчужной
Прежде мы были птицами
короткометражный, анимация
1982, СССР
7.0
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Звезда сериала «Вечный зов» Екатерина Жемчужная госпитализирована из-за COVID
Актриса московского театра «Ромэн» сообщила, что лежит в хорошей больнице и ей делают капельницы.
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27 января 2021 12:40
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