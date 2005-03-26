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Клара Лучко
Клара Лучко
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Клара Лучко
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Дата рождения
1 апреля 1925
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
26 марта 2005
Биография Клары Лучко
Родилась 1 июля 1925 года. Чутово, Полтава, СССР (Украина).
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Фильмография Клары Лучко
Глаза
мелодрама
1992, Россия
7.0
Однажды в декабре
драма
1988, СССР
5.0
Карнавал
комедия, мюзикл
1981, СССР
7.0
С любимыми не расставайтесь
драма
1979, СССР
6.0
Иду к тебе...
драма
1971, СССР
5.0
Ференц Лист
исторический, мелодрама, мюзикл, драма, биография
1970, СССР / Венгрия
5.0
Опекун
комедия
1970, СССР
6.0
На семи ветрах
военный, драма
1962, СССР
7.0
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