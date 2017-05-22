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Вера Васильева
Вера Васильева
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Вера Васильева
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Дата рождения
30 сентября 1925
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Вера Васильева
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Фильмография Вера Васильева
Праздник непослушания
комедия, семейный
2015, Россия
0.0
Необыкновенное путешествие Серафимы
анимация, приключения
2015, Россия
6.0
Нет смерти для меня
документальный
2002, Россия
7.0
Зловредное воскресенье
комедия, мюзикл, семейный
1985, СССР
6.0
Выйти замуж за капитана
комедия, мелодрама
1985, СССР
6.0
Приказано взять живым
боевик
1984, СССР
6.0
Женатый холостяк
комедия, мюзикл
1983, СССР
7.0
Мы жили по соседству
мелодрама, драма
1982, СССР
6.0
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22 мая 2017 13:23
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