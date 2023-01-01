Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Палата №6
Фильмы похожие на Палата №6
Палата №6
2009 / Россия
Смотреть онлайн
Смотреть
Смотреть трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Палата №6
Вся информация о фильме
Белый тигр
военный
2012, Россия
6.0
Любовь в СССР
мелодрама
2012, Россия
7.0
Исчезнувшая империя
драма
2007, Россия
7.0
Всадник по имени Смерть
драма, боевик, приключения
2004, Россия
6.0
Яды, или Всемирная история отравлений
комедия
2001, Россия
6.0
День полнолуния
драма
1998, Россия
7.0
Американская дочь
комедия
1995, Россия
7.0
Сны
комедия, исторический
1993, Россия
6.0
Цареубийца
драма, исторический
1991, Великобритания / СССР
8.0
Город Зеро
драма
1989, СССР
8.0
Курьер
мелодрама, драма
1986, СССР
6.0
Зимний вечер в Гаграх
мюзикл, драма, мелодрама
1985, СССР
7.0
Мы из джаза
мюзикл, комедия
1983, СССР
7.0
Невезучие
комедия
1981, Франция / Мексика
7.0
Освобождение: Направление главного удара
драма, военный
1970, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
Андрей Рублев
исторический, драма
1966, СССР
7.0
Иваново детство
военный, драма
1962, СССР
7.0
20 сигарет
драма
2007, Россия
6.0
Пчелка
драма
1993, Россия
5.0
Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма
2010, Германия / Россия / Франция
5.0
Перемирие
драма
2010, Россия
6.0
Про любоff
драма
2010, Россия
6.0
Авария — дочь мента
драма
1989, СССР
7.0
За кем замужем, певица?
драма
1988, СССР
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить