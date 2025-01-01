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Постер фильма Десять лет без права переписки
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Киноафиша Фильмы Десять лет без права переписки

Десять лет без права переписки

Desyat let bez prava perepiski 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После окончания войны герой фильма приезжает в Москву, чтобы отомстить доносчику, по вине которого в 37-м погиб его отец. Он приводит свой приговор в исполнение и готов ответить за это по закону. Его подруга становится невольной участницей драмы…

Страна СССР / Германия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 декабря 1990
Производство Filmverlag der Autoren, Fora Film, Мосфильм
Другие названия
Desyat let bez prava perepiski, Ten Years Without Right to Write Letters, Десет години без право на кореспонденция, Десять лет без права переписки
Режиссер
Владимир Наумов
Владимир Наумов
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Наталья Белохвостикова
Наталья Белохвостикова
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Александр Яковлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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