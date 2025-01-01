После окончания войны герой фильма приезжает в Москву, чтобы отомстить доносчику, по вине которого в 37-м погиб его отец. Он приводит свой приговор в исполнение и готов ответить за это по закону. Его подруга становится невольной участницей драмы…
СтранаСССР / Германия
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска1990
Премьера в мире1 декабря 1990
ПроизводствоFilmverlag der Autoren, Fora Film, Мосфильм
Другие названия
Desyat let bez prava perepiski, Ten Years Without Right to Write Letters, Десет години без право на кореспонденция, Десять лет без права переписки