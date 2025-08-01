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Киноафиша Фильмы Город Зеро

Город Зеро

Gorod Zero 18+
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О фильме

Инженер Алексей Варакин приезжает в командировку в небольшой провинциальный городок. Странности начинаются почти сразу: секретарша директора завода, с которым у него назначена встреча, находится на своем рабочем месте совсем голой, но на это никто не обращает внимания. Затем Алексей обедает в непривычно пустом ресторане и, несмотря на его ясный отказ от десерта, официант выкатывает для него торт, испечённый в виде головы Алексея. И когда он отказывается от этого подарка, повар совершает самоубийство. С этого момента Алексей начинает понимать, что оказался втянутым в запутанную историю, лабиринт необъяснимых событий и зловещих воспоминаний прошлого, в центре которых по непонятным причинам оказывается он сам. Местный прокурор подозревает, что самоубийство повара в ресторане было продуманным убийством, а горожане, похоже, принимают Алексея за сына мёртвого повара – местную легенду, который когда-то привнёс танцевальный стиль «рок-н-ролл» в этот любопытный уголок Советского Союза. Если в начале фильма кажется, что главного героя просто разыгрывают, то вскоре создаётся впечатление, что его нарочно втягивают в загадочную жизнь этого города, всячески препятствуя его уезду оттуда. В результате герой оказывается в ловушке несуществующего города, жители которого словно зависли между прошлым и настоящим, небытием и прозябанием. Он понимает, что бессилен изменить что-либо в этом городе, и не пытается бороться с ним. В фильме с оттенком мистики и нескрываемой иронии искажаются многие исторические факты, в ином свете представляются реальные герои минувших дней, рассказывается о вымышленных, но таких правдоподобных и узнаваемых персонажах прошлого, показывается драматизм главного героя, которому становится всё труднее и труднее выбраться из этого (возможно, не существующего ни на одной карте) города Зеро, города «ноль»…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 1 октября 1988
Дата выхода
2 ноября 1989 США
Сборы в мире $688
Производство Мосфильм
Другие названия
Gorod Zero, Zerograd, Город Зеро, By utenfor folkeskikken, Cidade Zero, Città Zero, City Zero, Ciudad Zero, Grad Nula, Kaupunki nimeltä Nolla, La ville zéro, Mesto Zero, Město Zero, Miasto zero, Stad noll, Zero City, Zero miestas, Zero Town, Zéró város, ゼロ・シティ, 零城
Режиссер
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
В ролях
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb
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Синема Парк Мосфильм
19:40 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Город Зеро

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«Город Зеро» в кинотеатрах

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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
19:40 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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