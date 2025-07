Страна СССР

Продолжительность 1 час 43 минуты

Год выпуска 1989

Премьера в мире 1 октября 1988

Сборы в мире $688

Производство Мосфильм

Другие названия

Gorod Zero, Zerograd, Город Зеро, By utenfor folkeskikken, Cidade Zero, Città Zero, City Zero, Ciudad Zero, Grad Nula, Kaupunki nimeltä Nolla, La ville zéro, Mesto Zero, Město Zero, Miasto zero, Stad noll, Zero City, Zero miestas, Zero Town, Zéró város, ゼロ・シティ, 零城