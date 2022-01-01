Выйти из леса на поляну, 1987

Однажды математик сделал весьма неприятный для себя вывод: человеческое энергетическое зло намного сильнее всей жизни на земле. Работать дальше не имело смысла. Герой бросил работу. Его жизнь больше напоминала сон, где время уже не делилось на дни и сутки. И спешить было уже некуда и незачем. Когда герой сбил человека машиной, то, впервые предстал перед лицом смерти. И теперь, находясь под следствием, бывший математик решил посетить маленькую деревню, где когда-то, будучи молодым, был счастлив...