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Vyyti iz lesa na polyanu

Выйти из леса на поляну, 1987

1987 / СССР
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О фильме

Однажды математик сделал весьма неприятный для себя вывод: человеческое энергетическое зло намного сильнее всей жизни на земле. Работать дальше не имело смысла. Герой бросил работу. Его жизнь больше напоминала сон, где время уже не делилось на дни и сутки. И спешить было уже некуда и незачем. Когда герой сбил человека машиной, то, впервые предстал перед лицом смерти. И теперь, находясь под следствием, бывший математик решил посетить маленькую деревню, где когда-то, будучи молодым, был счастлив...

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Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 апреля 1987
Возраст 12+
Режиссер
Ермек Шинарбаев
В ролях
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Николай Гринько
Валентина Те
Гульжамал Батыргалиева
Хамар Адамбаева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выйти из леса на поляну 1 постер
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