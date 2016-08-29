«Общество мертвых поэтов»: Рецензия Киноафиши

Хвала безумцам

США, 50-е годы прошлого века, закрытый частный колледж для мальчиков. Для учеников – будущих студентов Лиги плюща и представителей элиты здесь созданы все условия. «Традиции, честь, дисциплина, совершенство» – четыре столпа, на которых стоит школа (по крайней мере, именно это дня в день неустанно твердит администрация). И вот в этот порядком закостеневший мир врывается свежий ветер, который приносит новый учитель словесности. Мистер Киттинг не похож на остальных преподавателей: он с презрением относится к учебной программе и решительно настроен заставить ребят думать самостоятельно. И, к ужасу коллег Киттинга, это начинает ему удаваться. Процессу слома барьеров, мучительному и прекрасному обретению себя десятком юных личностей и посвящена картина австралийца Питера Уира.

Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»

Герой Робина Уильямса, с которого потом многие «рисовали» своих персонажей – обаятельный эксцентрик по натуре, возносящий хвалу бунтарству (не путать с разнузданностью), – начинает свой урок с того, что требует от подростков вырвать страницу из учебника. А как иначе, ведь в книге написана академическая чушь. Следом звучат те самые уже хрестоматийные «О капитан, мой капитан!» и «Carpe diem!», и скрипучие школьные устои начинают шататься, а герои – осознавать ценность жизни каждую секунду, здесь и сейчас, пока не превратились в «пищу для червей».

Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»

Эта идея, подай ее Уир в тяжеловесном чистом виде, могла бы убить всю прелесть картины. Прямое назидание здесь абсолютно лишнее, и режиссер (а вместе с ним и герой Уильямса) разворачивает ее словно бы в игровой форме, при этом щедро давая место пылкому юношескому романтизму с его горячей искренностью и задором. Собственно, само Общество мертвых поэтов, провозглашенное Киттингом, – и есть отличная выдумка, маленькая модель того мира, в котором отчаянно хотели бы жить персонажи.

Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»

Но кто сказал, что выдумка – это несерьезно? И все, что происходит поначалу в режиме веселого безумства, приобретет целительный смысл. Душа компании Нил (Роберт Шон Леонард), вопреки воле отца, сбегает из школы на прослушивание в театр, получает роль и понимает, что нашел свое призвание. Его одноклассник неожиданно признается в любви девушке самого сильного парня в колледже – осознавая, что рискует головой. Изменения затрагивают дремавшие души, и те поднимаются на борьбу между «я» и толпой – конфликт вечный и каждый раз новый.

Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»

Условия для конфликта в «Обществе» как нельзя более подходящие: консервативные 50-е годы, когда патриархальным традициям еще принято было беспрекословно подчиняться, , поэтому Нил, отец которого хочет, чтобы сын стал врачом, – лишь один из многих. Но именно на него возложат миссию в стремлении быть собой идти до последнего – настолько, что на чаше весов оно перевесит жизнь. Однако даже этот, бесспорно, драматургически сильный момент не является истинной кульминацией: ее роль – у финальной сцены. Уволенный Киттинг уходит из класса, и ученики вскакивают на столы – тихое и деликатное торжество идеи.

Да и сама история при всем своем отчаянном романтическом динамизме – очень деликатна. Что не мешает ей и через десятилетия оставаться свежей и все так же зажигать сердца. Картина, давшая толчок кинокарьере многих молодых актеров и запечатлевшая один из лучших образов Робина Уильямса, пожалуй, вдохновит еще не одно поколение зрителей и художников.

Александра Подольникова