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Кенгуру возвращается домой
Кенгуру возвращается домой
, 2026
Kengur se vraca kuci
Сербия / комедия, драма
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
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Не пойду
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В ролях
Мирослав Момчилович
Sekretar kluba
Andrija Kuzmanovic
Zoran Paunovic Kengur
Елизавета Орасанин
Krdza
Наташа Нинкович
Zorka
Ivana Dudić
Sanela
Александр Джурица
Jovica Hitler
Радойе Чупич
Ronaldov otac
Vesna Cipcic
Rada
Ратко Танкошич
Kobra
Oliver Conic
Tume
Владимир Ковачевич
Bombona
Сценарист
Мирослав Момчилович
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Сербия
Год выпуска
2026
Премьера в мире
24 сентября 2026
Дата выхода
24 сентября 2026
Черногория
o.A.
Другие названия
Kengur se vraca kuci
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