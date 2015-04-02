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Три богатыря и шамаханская царица
Отзывы о мультфильме «Три богатыря и шамаханская царица»
Три богатыря и шамаханская царица
2010 / Россия
Трейлер
8.4
Оцените
216
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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tattel
2 апреля 2015, 12:51
Смотрели сегодня . Зал ухохатывался! Дети были счастливы! А для взрослых: слабовато и надуманно. Сюжет вытянут . Богатыри-то и не спасли никого...Болтались на экране и смешили . Недотепы! Но жены добрых молодцев - молодцы! Как они за мужей! В зале было одобрение с "нашей" женской стороны! Самый смешной-конь. Он весь фильм и вытянул!!! Понравилось.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Lika_L
2 апреля 2015, 12:51
Было несколько забавных моментов, на мой взгляд. Не более. Эти жены богатырей, ну один в один шрековские принцессы, рапунцели и иже с ними в борьбе со злом - эх, бабоньки, коса наперевес и мочить вражин... Но ребенок веселился вовсю, так что не жалею, что пошли.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Т1t2
2 апреля 2015, 12:51
Мне и моему сынишке фильм понравился,хотя согласна,что сцены с князем были нудноваты.
2 апреля 2015, 12:51
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berestovairis
31 марта 2020, 16:49
Оценка
Наши любимые герои снова отправляются в веселое путешествие. В этот раз киевский князь влюбился, в прекрасную шамаханскую царицу. Что будет дальше и что их ждёт впереди, вы узнаете только посмотрев прекрасный мультик. Рисовка лучше прежней, сюжет захватывающий и не отпускает до самого конца.
31 марта 2020, 16:49
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