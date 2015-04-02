Наша рецензия

С годами, что вполне естественно, Брюс Уиллис становится все старше – и спасать мир ему, соответственно, все тяжелее. Поэтому на улицы он выпускает своего кибердвойника с омоложенным кукольным лицом, а сам, поседевший, небритый и помятый временем, сидит в стимуляционном кресле и по мере сил управляет происходящими вокруг социальными процессами. Мир спасает, опять же. Впрочем, несмотря на банальную режиссуру Джонатана Мостоу, сведшего всё к спасению мира Брюсом Уиллисом, появление «Суррогатов»…