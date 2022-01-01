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Джек Ноузуорти
Джек Ноузуорти
Jack Noseworthy
О персоне
Фильмография
Джек Ноузуорти
Jack Noseworthy
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Дата рождения
21 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Линн, Массачусетс, США
Рост
173 см
Биография Джека Ноузуорти
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Фильмография Джека Ноузуорти
Тайная жизнь Мэрилин Монро
биография
2015, США
6.0
Джулия
ужасы, триллер
2014, США
4.0
Суррогаты
триллер, фантастика, боевик
2009, США
7.0
Прекрасные уродцы
комедия
2008, США
5.0
Ю-571
боевик, военный, драма
2000, Франция / США
5.0
Рука-убийца
триллер, ужасы, комедия
1999, США
6.0
Сквозь горизонт
ужасы, фантастика, триллер, детектив
1997, США / Великобритания
7.0
Авария
криминал, триллер, мистика
1997, США
6.0
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