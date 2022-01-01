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Кунг Ле
Кунг Ле
Cung Le
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Фильмография
Кунг Ле
Cung Le
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Дата рождения
25 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кунга Ле
Родился 25 мая 1972 года. Сайгон, Вьетнам.
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Фильмография Кунга Ле
Охранник
боевик
2017, США
6.0
Дикий пёс
боевик, драма
2017, США
5.0
Некая справедливость
боевик
2014, США
4.0
Человек с железными кулаками
боевик
2012, США
7.0
Великий мастер
драма, биография, боевик
2012, Гонконг / Китай
6.0
Глаза дракона
боевик, криминал, драма
2012, США
4.0
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.0
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