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О персоне
Фильмография
Кунг Ле
Cung Le
Киноафиша
Персоны
Кунг Ле
Кунг Ле
Cung Le
Дата рождения
25 мая 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Рост
178 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Биография Кунга Ле
Родился 25 мая 1972 года. Сайгон, Вьетнам.
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7.3
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5
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