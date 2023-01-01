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Элвин и бурундуки 2 Элвин и бурундуки 2
Киноафиша Фильмы Элвин и бурундуки 2 Фильмы похожие на Элвин и бурундуки 2
Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel Элвин и бурундуки 2 2009 / США
7.8 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Вся информация о фильме
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