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Элвин и бурундуки 2
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Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel
Элвин и бурундуки 2
2009 / США
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7.8
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108
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Вся информация о фильме
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