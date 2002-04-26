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Фрэнк Маккласки, страховой детектив
Киноафиша Фильмы Фрэнк Маккласки, страховой детектив
Frank McKlusky, C.I.

Фрэнк Маккласки, страховой детектив, 2002

2002
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме

Никто не застрахован от жизненных неприятностей, кроме него — Фрэнка Маккласки, страхового детектива! Даже если ему свалится на голову кирпич, с этим парнем ничего не случится: он не выходит из дому без защитного шлема. Он не может сломать ногу, так как никогда не забывает надеть резиновые наколенники. И никогда не рискует в отношениях с девушками, потому что просто не подходит к ним, предпочитая жить с родителями. Кажется, этого сверхзащищенного зануду уже не переделать. Но форс-мажорные обстоятельства вынуждают Фрэнка заняться опаснейшим расследованием. И к тому же заняться им в паре с очаровательной коллегой по работе Шэрон. Не пора ли кому-то снять свой дурацкий шлем?..

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 26 апреля 2002
Возраст 12+
Режиссер
Arlene Sanford
В ролях
Дейв Шеридан
Кэмерон Ричардсон
Кэмерон Ричардсон
Рэнди Куэйд
Долли Партон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фрэнк Маккласки, страховой детектив 2 постера
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