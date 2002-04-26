Фрэнк Маккласки, страховой детектив, 2002

Никто не застрахован от жизненных неприятностей, кроме него — Фрэнка Маккласки, страхового детектива! Даже если ему свалится на голову кирпич, с этим парнем ничего не случится: он не выходит из дому без защитного шлема. Он не может сломать ногу, так как никогда не забывает надеть резиновые наколенники. И никогда не рискует в отношениях с девушками, потому что просто не подходит к ним, предпочитая жить с родителями. Кажется, этого сверхзащищенного зануду уже не переделать. Но форс-мажорные обстоятельства вынуждают Фрэнка заняться опаснейшим расследованием. И к тому же заняться им в паре с очаровательной коллегой по работе Шэрон. Не пора ли кому-то снять свой дурацкий шлем?..