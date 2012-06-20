Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Это катастрофа
Постер фильма Это катастрофа
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Это катастрофа

Это катастрофа

It's a Disaster 18+


О фильме

Восемь друзей встречаются на воскресный обед, как вдруг они начинают осознавать, что электричество отключено, и ни один телефон не работает. Вскоре они узнают, что город стал жертвой загадочного нападения. Теперь они заперты в доме и отрезаны от остального мира, и не знают, что их ожидает дальше. Нервы начинают сдавать, и один за другим начинают терять рассудок.

Это катастрофа - трейлер
Это катастрофа  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 20 июня 2012
Дата выхода
20 июня 2012 Россия 16+
12 апреля 2013 Австралия
25 сентября 2014 Германия
20 июня 2012 Казахстан
6 июня 2013 Польша
12 апреля 2013 США
20 июня 2012 Украина
MPAA R
Бюджет $500 000
Сборы в мире $60 818
Производство Vacationeer Productions, Attainment Media Group, ARM Entertainment (II)
Другие названия
It's a Disaster, Bu Bir Felaket, Bữa Tiệc Cuối Cùng, É um Desastre, It's a Disaster - Bist du bereit?, See on katastroof, Taka piękna katastrofa, To party tis katastrofis, Το πάρτι της καταστροφής, Το πάρτυ της καταστροφής, Това е катастрофа, Это катастрофа
Режиссер
Тодд Бергер
В ролях
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Америка Феррера
Америка Феррера
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс
Рейчел Бостон
Эринн Хэйс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Tracy Знаешь, я никогда не был в Европе. Никогда. Ни разу. Даже в Монреаль не ездил, а говорят, там очень по-европейски. Ни разу не занимался дайвингом. Ни разу не ходил на балет. Ни разу не был влюблён. Даже «Прослушку» не смотрел.
Glen Все эти вещи переоценены. Кроме «Прослушки». Это действительно круто. Последний сезон не очень, но...
Трейлеры фильма
Это катастрофа - трейлер
Это катастрофа Трейлер

Кадры из фильма
