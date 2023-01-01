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Затащи меня в ад Затащи меня в ад
Киноафиша Фильмы Затащи меня в ад Награды и номинации фильма Затащи меня в ад
Drag Me to Hell Затащи меня в ад 2009 / США
7.1 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Затащи меня в ад

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший испуг
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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