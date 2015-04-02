Наша рецензия

Сэму Рэйми, хвала всем легионам чертей, какие только ни есть в нашем и соседних измерениях, наконец-то надоела его нескончаемая, тягучая, беспробудно назидательная и приторно-липкая сага про Человека-паука. Автор «Зловещих мертвецов» и «Армии тьмы» вернулся к своим… не то чтобы баранам, но к козлам-то точно. Ведь дух, который (не) спит и видит, как бы утащить героиню Элисон Ломан в ад, – ламия, черная коза, многоужасный демон, вызванный из царства вечного…